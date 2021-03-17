Кострома, , 14:06 — REGNUM В Костроме лже-спасатели обходят квартиры граждан и навязывают покупку огнетушителей и автономных устройств порошкового пожаротушения. Об этом корреспонденту сообщили в главном управлении МЧС по Костромской области.

Сотрудник МЧС в форменной одежде © https://44.mchs.gov.ru

Жилища костромичей обходят люди в гражданской одежде. Торговцы представляются сотрудниками МЧС и Всероссийского добровольного пожарного общества.

«Неизвестные говорят жителям о том, что им в обязательном порядке необходимо купить огнетушитель и автономное устройство порошкового пожаротушения. Запомните, сотрудники МЧС России всегда одеты в форменную одежду, обязаны предъявить удостоверение и никогда не предлагают гражданам купить противопожарную продукцию, газовое оборудование и иные приборы, не навязывают проведение работ по проверке вентиляционных каналов и дымоходов, не проводят ремонтные работы», — прокомментировали ситуацию в МЧС.

Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в полиции. Из двух районов областного центра — Фабричного и Центрального — поступали подобные сигналы. Информации о том, удалось ли лже-спасателям продать что-то людям, пока нет. Костромичей просят быть бдительными и при малейших сомнениях обращаться в полицию или звонить по телефону доверия ГУ МЧС России по Костромской области 8 (4942) 493−693 для проверки информации.

Отметим, что в последнее время мошенники часто представляются работниками госорганов. Как ранее отмечала в интервью ИА REGNUM оперативный сотрудник Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области Светлана Большакова, выдавать себя за работников статусных ведомств и служб — популярная тенденция среди мошенников. Чтобы избежать обмана, гражданам стоит критически относиться к любой информации и уточнять данные в официальных источниках.

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