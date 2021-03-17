Токио, , 14:05 — REGNUM Японское правительство собирается с 21 марта отменить режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который из-за пандемии коронавируса был введен в префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Об этом 17 марта рассказал журналистам премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

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«Мы провели правительственное заседание и намерены завтра предложить экспертному комитету обсудить отмену режима ЧС в Токио и трех соседних префектурах 21 марта», — сказал он.

Также Суга уточнил, что окончательное решение об отмене в указанных префектурах режима ЧС должно быть утверждено 18 марта на заседании штаба правительства по мерам против распространения COVID-19.

Таким образом, в случае принятия данного решения, связанные с пандемией ограничительные меры, прекратят свое действие на всей территории Японии.

Отметим, на сегодняшний день общее число выявленных в Японии за весь период пандемии носителей коронавируса составляет более 449 тыс. Режим ЧС в ряде регионов страны был введен 7 января сроком на месяц.