Новосибирск, , 13:59 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 17 марта, за минувшие сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 101 случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 68 лет, 80 лет, 83 года и женщины в возрасте 65 лет, 86 лет. Всего в регионе умерли 1547 человек, — уточнил оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 92 человека, на ИВЛ — 11 пациентов».

Всего на утро сегодня, 17 марта, в регионе выявлен 37 491 случай заражения коронавирусом, в том числе у 2165 детей; 34 403 пациента выздоровели (+119 за сутки).