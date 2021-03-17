Саратов, , 14:00 — REGNUM В Саратове 17 марта во время работ, проводимых на теплосетях, произошла авария. Без отопления остались десятки домов в Ленинском районе города.

По информации пресс-службы ООО «Т Плюс», сотрудники ресурсоснабжающей организации без надлежащего согласования начали работы на коммуникациях и повредили трубопровод от котельной на улице Мира. В результате теплоснабжение прекращено в 29 домах на улицах Мира, Одесская, Международная и площадь Ленина. Подача тепла будет произведена сразу после восстановления теплосети.

В городе хоть и установилось потепление, но температура воздуха на улице не позволяет жителям многоквартирных домов комфортно чувствовать себя без отопления. Днем в Саратове около ноля, по ночам — от минус 5 до минус 8 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове на основании материалов прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, должностными лицами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и ПАО «Т Плюс». Без холодного водоснабжения в результате аварии в ночь с 24 февраля на 25 февраля остались 2726 многоквартирных домов с проживающими в них 424 тыс. человек. С 25 по 26 февраля без теплоснабжения остались 140 многоквартирных домов и 27 объектов соцсферы.

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