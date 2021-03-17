Москва, , 14:03 — REGNUM Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази намерен обсудить с российской стороной взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом Ашкенази сообщил 17 марта в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

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Глава израильского МИД находится в Москве с рабочим визитом. Он отметил, что министерства здравоохранения обеих стран могут согласовать критерии признания вакцинации.

Это позволит привитым гражданам РФ и Израиля посещать другую страну и свободно передвигаться по ней. Важно определить, как будет работать этот механизм, сказал Ашкенази.

Он добавил, что Израиль обсуждает взаимное признание сертификатов о вакцинации с рядом стран Европы и Персидского залива.

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