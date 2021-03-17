Москва, 17 марта, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко считает, что мораторий на смертную казнь отменять не следует. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги опроса ВЦИОМ, в ходе которого гражданам России было предложено представить себя на месте советника президента и порекомендовать изменения тех или иных действующих законов, она пояснила:

Правосудие в России

«Последний раз смертная казнь в нашей стране была применена в 1996 году. В 1997 году Россия присоединилась к Венской конвенции, а чуть позже, в 1999 году, ввела мораторий на смертную казнь. И, на мой взгляд, это абсолютно правильное решение, которое не следует отменять.

В первую очередь хочу сказать, что наказание в виде смертной казни никак не поможет устранить причину совершения преступления. Ведь основными факторами, провоцирующими преступность, являются бедность, необразованность, неравенство, психические отклонения конкретного преступника. Смертная казнь чаще всего не воспринимается многими преступниками как реальное наказание, гораздо страшнее для них пожизненное заключение.

Более того, смертная казнь не даёт возможности для исправления, что должно быть заложено в основу исправительной системы любого правового государства. Кроме того, ввиду несовершенства судебной системы сохраняется большой риск судебной ошибки. А после исполнения приговора ни доказательства, ни реабилитация уже не смогут вернуть к жизни казненного».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу ВЦИОМ, жители России посоветовали бы главе государства вернуть прежний пенсионный возраст, уменьшить налоги и ужесточить наказания за коррупцию. Доля тех, кто выступает за отмену моратория на смертную казнь, составила всего 2%.

Читайте также: Жители РФ хотят отменить пенсионную реформу и наказать взяточников — ВЦИОМ