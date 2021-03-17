Москва, , 13:56 — REGNUM После перенесённого заболевания COVID-19 в организме министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова сформировалось максимальное количество антител к коронавирусу. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил 17 марта в начале встречи с израильским коллегой Габи Ашкенази.

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Прибывший с рабочим визитом в Москву министр иностранных дел Израиля отметил, что все члены делегации вакцинированы. На это глава российского внешнеполитического ведомства ответил, что он перенёс COVID-19.

«Я уже переболел коронавирусом. У меня максимальное количество антител», — уточнил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2021 года глава российского МИД Сергей Ларов сообщил, что перенёс COVID-19 в лёгкой форме. Он добавил, что слышал о совете специалистов делать прививку от коронавирусной инфекции даже тем, кто уже переболел этим новым заболеванием. Министр заявил, что намерен посоветоваться с врачами на тему вакцинации.