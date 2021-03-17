Дамаск, , 13:54 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма выздоравливают после коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распространённом 17 марта заявлении президентской пресс-службы.

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Заболевание COVID-19 у четы Асадов выявили девять дней назад. Показатели лабораторных и рентгеновских исследований постепенно возвращаются в норму, говорится в заявлении.

Врачи не опасаются за здоровье главы государства и его жены.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ранее обещала помочь с лечением Асада, если это будет необходимо.

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