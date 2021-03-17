Ставрополь, , 13:54 — REGNUM На Ставрополье началась антикоррупционная экспертиза кандидатов на должности в правительство. Ожидается, что она завершится к 30 марта, тогда и начнется формирование нового правительства. Об этом сообщил 17 марта губернатор края Владимир Владимиров.

По его словам, в правоохранительные органы уже направлены запросы на проведение проверок в отношении кандидатов на должности в главном краевом органе власти.

«Ожидается, что до 30 марта получим все ответы. После этого мы сможем начать сформирование нового состава правительства края», — заявил Владимиров в ходе заседания правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта глава Ставрополья Владимир Владимиров отправил правительство края в отставку. Этому событию предшествовал арест вице-премьера Александра Золотарева, уличенного во взяточничестве.

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