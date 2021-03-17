Москва, , 13:54 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о производстве зарубежных лекарств в РФ без патента для экспорта в целях помощи другому государству, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Цель законопроекта — организация производства на территории Российской Федерации воспроизведенных лекарственных препаратов с использованием патента на изобретение в отношении лекарственного препарата для оказания помощи другим государствам.

Предлагается прописать, что правительство вправе в случаях и на условиях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, принять решение об использовании изобретения для производства на территории страны лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

Решение должно содержать сведения об объеме производства лекарственного средства, определяемом потребностями иностранного государства, на территорию которого лекарственное средство подлежит экспорту. Упаковка такого лекарственного средства должна иметь специальное обозначение.

Ранее Россия доставляла лекарства, в частности, в Анголу, Сирию, Ирак, Боливию, Южную Осетию, уточнили в правительстве.

Экспорт производится в соответствии с международными соглашениями.

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