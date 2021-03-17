Семилуки, Воронежская область, , 13:53 — REGNUM Девять чиновников получили дисциплинарные взыскания после избиения 14-летней школьницы в Семилукском районе Воронежской области, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 17 марта старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Прокурорскую проверку начали после того, как в сети появилось видео, на котором 14-летнюю школьницу избивает, а затем заставляет раздеться другая девушка. Инцидент произошёл в сентябре 2020 года. В отношении девушки, организовавшей избиение, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ — «Нарушение неприкосновенности частной жизни», а также административное по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои).

«Прокуратура района внесла представления об устранении нарушений закона директору школы, начальнику районного отдела полиции, а также председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Семилукского муниципального района. Девять виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнил представитель прокуратуры.

Кроме того, на учёт в ПДН ОМВД России по Семилукскому району поставлены пятеро несовершеннолетних очевидцев и участников конфликта. Их законные представители привлечены к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в настоящее время готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу.

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