Санкт-Петербург, 17 марта, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Спикер петербургского парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров подтвердил своё намерение участвовать в праймериз, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров на трибуне Заксобрания Петербурга

«Я пойду на праймериз, конечно, как я не пойду на праймериз?» — ответил он на соответствующий вопрос.

В 2020 году Макаров подчеркивал, что баллотироваться намерен исключительно в ЗакС Петербурга, но не в Государственную думу. Напомним, выборы в оба парламента состоятся в сентябре 2021 года.

Ранее высшее руководство «Единой России» объявило, что партия проведет открытые праймериз. Макаров подчеркнул, что его не устраивает такое положение дел, при котором все граждане будут просто голосовать за понравившихся единороссов в интернете. В предыдущие годы праймериз в Петербурге проводились по полузакрытой схеме, то есть голосовали делегаты-единороссы, а в списках оказывались близкие спикеру люди.

«Я уверен, что Петербургу необходимо не только в электронной форме, когда надо зарегистрироваться на сайте Госуслуг, но и с помощью комиссий, которые будут созданы», — заявил Вячеслав Макаров. Впрочем, по его словам, праймериз «однозначно должны пройти в открытом режиме».

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Региональный комитет по праймериз «ЕР» он решил возглавить лично.

«Самое главное, чтобы у избирателя было полное доверие и к предварительному голосованию, и к голосованию в сентябре. <…> Праймериз — это очень хорошая форма проверить боеготовность, привлечь обязательно новые силы. Они должны принимать участие в выборах, новые лица представители молодежи, молодежного движения должны принимать участие», — заявил Макаров.

Ранее он высказывал сомнения в том, что действующие депутаты ЗакСа, которые «работают на территории», могут проиграть праймериз.