Москва, , 13:52 — REGNUM Выручка дата-центров в России в 43,8 млрд рублей и постоянный рост спроса указывает на рост серверных мощностей и хранения данных и в частных и государственных компаниях, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Надо ожидать, что текущих 50 000 серверных стоек в коммерческих дата-центрах России уже в ближайшее время будет мало и потребуется ещё как минимум 25 000 стойко-мест девелоперам, предлагающим современные технологии для новых домов и жильцов новых ЖК.

Перспективными направлениями остаются — умный дом и цифровая экономика. Что касается госкомпаний, то строить каждому ведомству собственный центр обработки данных (ЦОД) не так выгодно, как это делала бы специализирующаяся на дата-центрах коммерческая компания.

Кроме того, такое нововведение, как продажа под эти центры земли по кадастровой стоимости без аукциона только ускорит скорейшее появление новых дата-центров в крупных агломерациях», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько законопроектов по поддержке отечественного рынка центров обработки данных (ЦОД) подготовит правительство РФ.

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