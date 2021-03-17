Токио, 17 марта, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В сети обнародовали снимки новой модели Subaru WRX в камуфляже. Фотографии размещены на сайте AutoExpress.

AutoExpress Subaru WRX

Внешне новинка выделяется большим воздухозаборником, установленным на капоте, углубленной радиаторной решёткой и большим передним бампером.

На корме WRX имеются четыре патрубка системы выхлопа, небольшой спойлер на крышке багажника и «акулий плавник» на крыше.

Под капотом WRX, вероятно, будет установлен четырехцилиндровый оппозитный турбированный мотор Boxer объёмом два литра. Его производительность равна 264 л. с. (350 Нм). Также новую модель могут оснастить 2,5-литровым мотором от WRX STi производительностью 306 л. с. (393 Нм).

Крутящий момент на колёса будет передаваться через автоматическую либо шестискоростную механическую коробку передач.

Ранее стало известно, что моторная линейка рестайлингового кроссовера Subaru XV в РФ будет включать в себя 1,6-литровый мотор мощностью 114 «лошадей» и двигатель максимальной производительностью 150 «лошадей».

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