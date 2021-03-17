Омск, , 13:51 — REGNUM В омской МСЧ №4 сломался томограф. Быстро устранить поломку не удалось, поэтому у медучреждения образовалась очередь из машин скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в минздраве Омской области.

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По данным министерства, проблему оперативно устранили «путём изменения маршрутизации». Часть пациентов по результатам осмотра госпитализировали, часть — направили в другие учреждения.

Занимающийся работой томографа инженер приступил к устранению поломки.

Напомним, по состоянию на 17 марта в Омской области выявлено 42 467 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 33 601 человек, скончались 1277 пациентов с COVID-19.

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