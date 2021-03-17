Липецк, , 13:49 — REGNUM В Липецкой области 17 марта подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 26 тыс. 357 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 22 тыс. 855 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 33 — за последние сутки. 485 человек скончались.