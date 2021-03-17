Москва, 17 марта 2021, 13:49 — REGNUM К 2035 году в Москве планируется построить 20 новых станций метро, сообщил 17 марта глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. Его комментарий опубликован на сайте Стройкомплекса Москвы.
По словам Жидкина, в развитие метрополитена в новой части Москвы уже вложено свыше 100 млрд рублей.
Глава департамента рассказал, что сейчас ведётся строительство семи станций Троицкой линии, а также планируется продление Солнцевской линии до аэропорта «Внуково».