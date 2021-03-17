Москва, 17 марта, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Ежегодный фестиваль ирландской культуры Irish Week 2021 проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 28 марта. Впервые за много лет старт фестиваля совпадёт с самим Днем святого Патрика, который традиционно празднуют 17 марта.

Irish Week 2021 Here are the young men

Первая причина — 14-й Ирландский кинофестиваль. Показы мероприятия состоятся в Москве (КАРО 11 «Октябрь») и Санкт-Петербурге (КАРО 9 «Варшавский экспресс») с 17 по 28 марта, а программа затронет темы любви и взаимопонимания, позволившие многим из нас пережить 2020 год. Торжественное открытие фестиваля состоится 17 марта в киноцентре «Октябрь», где зрители увидят анимационный фильм-номинант на «Золотой глобус» «Легенда о волках» (Wolfwalkers), имеющий невероятные 100% рейтинга зрителей и 99% рейтинга критиков на авторитетном сайте Rotten Tomatoes. В программе фестиваля зрителей также ждут короткометражные и полнометражные новинки игрового и документального кино как в жанре комедии, так и драмы прямиком из Ирландии.

Вторая причина — девятичасовой фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика» в клубе «Известия Hall». 20 марта в клубе «Известия Hall» состоится девятичасовой фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика». На фестивале прозвучат преисполненные ирландской свободы песни «Тинтал», бравые марши оркестра волынщиков City Pipes, бретонская традиция Mervent, средневековые баллады Shedda, корневой фолк Lost Temple Brothers и шотландский рок Green Guard. Специальным гостем праздника станет истинный ирландец Конор Мюррей и его группа The Clover Rovers. Впервые на фестивале будет представлена иммерсивная проекция «Окно в Ирландию», с помощью которой гости смогут оказаться на Изумрудном острове. Празднование дополнят танцевальные шоу, атмосферная кельтская ярмарка и ирландский видео-арт на большом экране, а гостям, пришедшим к самому началу фестиваля, подарят счастливый клевер «на удачу».

Третья причина — специальная программа для детей в московском Доме журналиста.21 марта в Доме журналиста в Москве пройдет специальная детская программа для самых юных гостей IRISH WEEK 2021: здесь покажут песочное шоу «Миф и легенды удивительной Ирландии» от «Театра на песке» Екатерины Шеффер, расскажут ирландские сказки под живую музыку на сторителлинг-концерте Юрия Андрейчука и его «Воинства Сидов».

Четвертая причина — фестиваль ирландских танцев в концертном зале «Мир». 26 марта лучшие танцевальные коллективы Москвы поделятся с публикой взрывной энергией и красотой в рамках фестиваля-парада ирландского танца St. Patrick’s Dance Parade на сцене концертного зала «Мир». Танцевальное шоу будет сопровождаться живой концертной программой музыкантов коллектива LostTemple Brothers, в руках которых оживают народные ирландские музыкальные инструменты. А пришедших на фестиваль заранее прямо в фойе концертного зала на открытом мастер-классе научат несложным движениям различных видов ирландского танца.

Пятая причина — спектакли по ирландской драматургии на сцене театра «Модерн» и театрального центра «На Страстном». 22 и 23 марта в театре «Модерн» пройдут спектакли по ирландской драматургии: «Череп из Коннемары» Мартина МакДонаха и «Поле» Джона Б. Кина в постановке пермского театра «У Моста» (гастроли организованы ПЦ «Театромания»). 25 марта на сцене театрального центра «На Страстном» покажут «Калеку с Инишмаана» Мартина МакДонаха — спектакль «ТРУ Театра» на тему эмиграции, вечного стремления к лучшей жизни, тяги и любви к родному дому.

Подробная программа и билеты по номинальной цене: http://irishweek.ru/