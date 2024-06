Москва, 17 марта, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Ежегодный фестиваль ирландской культуры Irish Week 2021 проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 28 марта. Впервые за много лет старт фестиваля совпадёт с самим Днем святого Патрика, который традиционно празднуют 17 марта.

Irish Week 2021

