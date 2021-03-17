Марбелья, Испания, , 13:49 — REGNUM В Испании женщина умерла от кровоизлияния в мозг после того, как она прошла вакцинацию препаратом британо-шведской компании AstraZenecа. Об этом 17 марта сообщает газета Diario SUR.

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Отмечается, что медики сообщили о данном случае местным властям и Европейскому агентству по лекарственным средствам (ЕМА).

Также указывается, что 43-летняя женщина работала преподавателем в городе Марбелья, который входит в состав автономного сообщества Андалусия, находящемся в южной части Испании. Она прошла вакцинацию препаратом AstraZenecа 3 марта и спустя несколько часов обратилась в отделение неотложной помощи в больнице Quirón с головной болью и недомоганием.

При этом медики сочли симптомы женщины обычными побочными эффектами после вакцинации, однако через десять дней она снова обратилась в больницу, так как симптомы не проходили.

Кроме того, уточняется, что первая компьютерная томография не показала наличия серьезных проблем, однако такое же исследование, проведенное на следующий день, показало обширное кровоизлияние в мозг. Врачи пытались убрать его хирургическим путем, однако во время операции у женщины выявили отек мозга, и она скончалась 15 марта.

Помимо этого, отмечается, что ранее у женщины не наблюдалось никаких патологий и ее посмертный тест на коронавирус показал отрицательный результат. В данный момент медики ожидают результатов вскрытия для определения причин смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре случая сильной анафилактической реакции (аллергии) после применения вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca были зафиксированы в Австралии.