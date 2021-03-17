Москва, , 13:52 — REGNUM В Москве в ближайшее время моет произойти всплеск банкротств. Об этом 17 марта на пресс-конференции заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам омбудсмена, количество банкротств физических, в том числе индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в 2020 году выросло более чем на 70%. Сейчас, после снятия моратория на банкротства о своей финансовой несостоятельности могут заявить многие средние и крупные компании.

«Бизнес опасается волны банкротств. И волна банкротств нас ждет. Для крупных предприятий сохраняется высокий риск банкротств», — заявила Минеева.

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