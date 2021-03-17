Москва, , 13:45 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о страховании в сфере АПК, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Предполагается оказание государственной поддержки при страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений в результате чрезвычайной ситуации природного характера, сложившаяся в результате воздействия события природного характера, которое повлекло за собой полную утрату урожая сельскохозяйственных культур или полную потерю жизнеспособности посадок многолетних насаждений.

Решение о введении режима чрезвычайной ситуации природного характера принимается в соответствии с законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Фонд компенсационных выплат при чрезвычайных ситуациях природного характера предлагается формировать за счет отчислений страховщиками части полученных по договорам сельскохозяйственного страхования страховых премий в отношении такого события как чрезвычайная ситуация природного характера. Размер таких отчислений устанавливается объединением страховщиков на соответствующий год, но не может быть менее чем 5% от полученных страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования.

Прописываются размеры субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования.

Прописываются программы сельскохозяйственного страхования. Программа сельскохозяйственного страхования утверждается Минсельхозом по согласованию с Минфином России и Банком России.

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