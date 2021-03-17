Москва, , 13:44 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) направил в Италию запрос об аресте недвижимого имущества семьи бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Об этом 17 марта сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По её словам, Абызову принадлежат две виллы в Тоскане. Стоимость этого имущества составляет около 2 млрд рублей. Суд в России удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на указанное имущество. ,

«С учетом этого решения Следственный комитет направил в компетентные органы Итальянской Республики запрос о правовой помощи с целью ареста имущества обвиняемого за рубежом», — сказала Петренко.

Напомним, экс-министру и двенадцати его предполагаемым соучастникам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения по статьям «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения», «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления», «Коммерческий подкуп», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

В октябре 2020 года суд взыскал с Михаила Абызова 32,5 млрд рублей в пользу государства. Защита подсудимого обжаловала данный вердикт.