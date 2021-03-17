Джакарта, , 13:44 — REGNUM Министерство планирования национального развития Индонезии прогнозирует экономический рост в 2021 году в диапазоне от 4,2 до 4,8%, сообщает Antara.

В министерстве отметили, что рост экономики в 4,2% будет достигнут, если число случаев COVID-19 снизится до сентября 2021 года.

Для достижения коллективного иммунитета для 181,5 млн жителей Индонезии необходимо около 426,8 млн доз вакцины от коронавируса с целью завершения программы вакцинации за 15 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин получил вторую инъекцию вакцины против коронавируса.

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