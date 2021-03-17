Москва, , 13:43 — REGNUM По данным опросов, большинство российских граждан негативно относятся как к распаду СССР, так и к Михаилу Горбачеву. Причем для многих личность Горбачева как раз и символизирует этот распад, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Сам же Горбачев с 1991 года борется с подобной репутацией, регулярно заявляя о своем желании сохранить СССР (в обновленном формате «Союза Суверенных Государств»).

Ведь пост президента СССР был пиком карьеры Горбачева и он явно не хотел выпускать руль из рук. С Горбачевым заочно спорил Борис Ельцин, подчеркивая безальтернативность Беловежских соглашений.

Периодически в этих спорах возникала и тема «гласа народа» — Всесоюзного референдума о сохранении СССР 17 марта 1991 года. Как известно, на нем 113 миллионов граждан СССР (77,85%) проголосовали за сохранение СССР как «обновленной федерации».

Впрочем, часть союзных республик уже считала себя независимыми де-факто. Путч ГКЧП усилил центробежные процессы и национальные элиты сознательно пренебрегли результатами первого и последнего общесоюзного референдума.

Поскольку голоса людей не были услышаны, то распад СССР вызывает «фантомные боли» даже спустя 30 лет. Конечно, эти боли не означают, что СССР нужно возрождать.

Скорее, это повод задуматься о важности международного сотрудничества на постсоветском пространстве (в рамках СНГ, ЕАЭС и т.д.)», — высказал свою точку зрения историк

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью «Интерфаксу» заявил, что референдум по вопросу о сохранении Советского Союза, который состоялся 30 лет назад 17 марта 1991 года, «был необходимым и справедливым», а распад Союза, по его мнению, был нарушением «воли всего народа».

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