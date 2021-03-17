Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM Власти Санкт-Петербурге внесли свою долю в уставной капитал единого мусорного оператора, который создан вместе с Ленинградской областью и коммерческими структурами и призван создать общую для двух регионов систему сбора, переработки и хранения твёрдых коммунальных отходов.

В уставный капитал акционерного общества из бюджета Петербурга внесены 25 млн рублей. За эти деньги Комитет имущественных отношений (КИО) Смольного приобрел 25% + 1 акцию, то есть блокирующий пакет.

«Мы выполнили свою часть обязательств на этапе создания единого мусорного оператора. Средства нужны для того, чтобы компания начала работу. Приступаем к разработке общей для агломерации концепции», — прокомментировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

АО «Невский экологический оператор», которое разработает и реализует единую для двух субъектов Федерации концепцию обращения с отходами, было зарегистрировано в январе 2021 года. Его учредителями стали правительство Санкт-Петербурга, правительство Ленинградской области совместно с ПАО «Интер РАО ЕЭС» и ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг».

Как подчеркивают в Смольном, на первом этапе своей деятельности компания должна обеспечить синхронизацию территориальных схем обращения с отходами Санкт-Петербурга и Ленинградской области и согласованность действий действующих операторов в сфере обращения с отходами, работающих на территории двух регионов.

Стратегическая задача единого оператора — строительство объектов глубокой переработки отходов, увеличение доли обработанных, утилизированных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшегося мусора.

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