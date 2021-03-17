Нальчик, , 13:42 — REGNUM Кабардино-Балкария оказалась в числе лучших по качеству обеспечения горячими завтраками школьников. Уровень организации питания и разнообразия меню оценили сами учащиеся образовательных организаций в рамках всероссийского проекта «Шеф в школе».

Республика заняла второе место в РФ по качеству питания. Дети оценивали по пятибалльной шкале на только разнообразия меню, но и уровень чистоты в столовой, интерьер, отношение работников столовых к школьникам.

Первое место в этом рейтинге досталось Ростовской области. В ТОП-10 вошли также Самарская, Вологодская, Амурская, Саратовская, Кемеровская области, Крым, Мордовия и Санкт — Петербург.

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