Уфа, , 13:43 — REGNUM Глава администрации Иглинского района Николай Самойленко уходит со своего поста. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба администрации этого района.

Сообщается, что 17 марта текущего года на заседании совета Иглинского района депутаты приняли решения о прекращении его полномочий.

Отмечается, что временно исполнять обязанности главы администрации этого района будет первый замглавы администрации Гюзель Насырова.

«Конкурс на замещение должности главы Администрации муниципального района Иглинский район состоится 9 апреля 2021 года», — сообщает пресс-служба ведомства.

По сообщению некоторых СМИ, Николай Самойленко подал заявление об отставке по собственному желанию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначен глава управления капитального строительства республики.