Уфа, 17 марта 2021, 13:43 — REGNUM Глава администрации Иглинского района Николай Самойленко уходит со своего поста. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба администрации этого района.
Сообщается, что 17 марта текущего года на заседании совета Иглинского района депутаты приняли решения о прекращении его полномочий.
Отмечается, что временно исполнять обязанности главы администрации этого района будет первый замглавы администрации Гюзель Насырова.
По сообщению некоторых СМИ, Николай Самойленко подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначен глава управления капитального строительства республики.