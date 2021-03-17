Варшава, , 13:42 — REGNUM Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши при содействии местной Пограничной службы 16 марта задержали гражданина Украины, который подозревается в даче взятки польскому таможеннику. Об этом сообщает Polskie Radio.

Гражданина Украины задержали в пункте пропуска «Корчево» на польско-украинской границе. Мужчину доставили в местную прокуратуру, где ему было предъявлено обвинение.

В настоящее время он помещен в следственный изолятор. В случае, если вина мужчины подтвердится судом, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.