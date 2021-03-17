Ханой, , 13:41 — REGNUM Вопросы российско-вьетнамского партнёрства обсудили президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Ханое. Об этом сообщает 17 марта пресс-служба Совбеза.

Особое внимание собеседники уделили углублению стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом, а также вопросам дальнейшего развития сотрудничества стран в экономике, торговле и инвестициях.

Патрушев и Фу Чонг обстоятельно обсудили конкретные направления дальнейшего развития отношений в области безопасности и торгово-экономического взаимодействия. Вьетнамский руководитель высоко оценил консультации по вопросам безопасности, которые прошли между Совбезом РФ и вьетнамскими профильными ведомствами.

Как сообщало ИА REGNUM, Патрушев прибыл во Вьетнам 16 марта с двухдневным рабочим визитом.

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