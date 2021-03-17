Москва, , 13:40 — REGNUM В Москве проблему «утечки мозгов» позволит решить строительство современных научно-технологических кластеров на базе ведущих столичных университетов. Об этом 17 марта сообщил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв.

По его словам, в столице реализуются несколько таких проектов на базе университетов и исследовательских центров.

«Полным ходом идет строительство Национального космического центра на базе Центра Хруничева, где будет создано 20 тысяч рабочих мест для космической отрасли страны», — сказал Бочкарёв.

Вице-мэр отметил, что также на базе Московского государственного университета (МГУ) ведётся подготовка к строительству научной долины — там появится инновационный кластер с лабораториями и центрами НИОКР, а руководство МГТУ им. Баумана считает необходимым расширить учебную базу.