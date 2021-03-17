Пермь, , 13:40 — REGNUM В Перми мужчина в лифте избил десятилетнего мальчика. Видео с инцидентом попало в интернет.

Случай произошел 14 марта. Отец школьника через соцсети попросил «найти животное», которое нанесло побои его сыну. Пользователи в своих комментариях подвергли резкой критике поведение насильника. На видео видно, как пермяк заходит в лифт, в котором находится несколько детей, и с силой начинает наносить удары по одному из мальчиков.

Отец проинформировал о том, что у сына на лице синяки, побои уже сняты в тавмпункте. Пресс-служба УМВД по Пермскому края 17 марта сообщили, что из медучреждения поступили сведения о травмировании школьника. По факту побоев начата проверка. Позднее от родителей мальчика в полицию поступило заявление. В настоящее время личность мужчины, избившего ребенка, установлена.

В комментариях под постом в паблике «Закамск Лайф» Вконтакте пользователи в качестве версии агрессии мужчины назвали то, что мальчики могли портить лифт, рисуя на стенах. Однако отец пострадавшего ребенка опроверг это. Он заявил, что группу детей спутали с другими ребятами, которые занимались вандализмом.