Москва, , 13:41 — REGNUM Московские предприниматели в больших количествах уходят от официального оформления своей деятельности. Об этом 17 марта сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей столице Татьяна Минеева на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Омбудсмен напомнила, что временный мораторий на банкротства в России истёк 7 января 2021 года. Теперь в стране многие компании с большой долей вероятности объявят о своей финансовой несостоятельности.

«Мораторий на банкротства привел к сокращению корпоративных банкротств на 20%. Но в нашей стране появились новые тренды: рост банкротств малого бизнеса и уход предпринимателей из бизнеса либо в наемные работники, либо в тень. Таких мы видим в большом количестве в бьюти-индустрии и других отраслях, которые отвечают за качество нашей жизни. Такой уход в тень будет продолжаться, потому что государство у нас не совершенно», — сказала Минеева.

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