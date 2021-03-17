Минск, , 13:36 — REGNUM Один из богатейших бизнесменов Белоруссии Юрий Чиж снова задержан правоохранительными органами Белоруссии. Он возвращался из Москвы, где провёл несколько дней.

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О задержании Чижа стало известно 17 марта. Как утверждает националистическое бульварное издание «Наша нива» со ссылкой на свои источники, операцию провели ещё 15 марта.

Также сообщается, что вместе Чижом были задержаны руководители подконтрольных ему коммерческих структур. В частности, упоминаются «Кварцмелпром», «Данпрод» и «Нефтехимтрейдинг». По мнению редакции, ситуация перекликается с уголовным делом 2016 года, когда бизнесмена задерживали по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Однако тогда дело до суда не дошло — Чиж признал вину и в значительной степени выплатил ущерб.

Напомним, Юрий Чиж несколько лет назад возглавлял ТОП-200 самых влиятельных и успешных бизнесменов Белоруссии. Его успех связан с близостью к Александру Лукашенко, благодаря чему группа компаний «Трайпл» заработала большие деньги в разных сферах. Особая страница в биографии Чижа связана с «растворительно-разбавительной схемой», благодаря которой белорусский бюджет и близкие к президентской администрации компании годами получали сверхприбыль от реэкспорта российских нефтепродуктов в обход уплаты в российский бюджет вывозных пошлин.

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