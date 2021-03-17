Рязанский район, , 13:43 — REGNUM Новый ясли-сад открылся 17 марта в селе Мурмино Рязанской области. Учреждение примет 60 воспитанников, сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство сада велось в рамках национального проекта «Демография». Стоимость объекта составила более 93 млн рублей. В одноэтажном здании оборудованы три группы для 60 детей до трёх лет, предусмотрены музыкальный и спортивный залы, методический и логопедический кабинеты, медицинский блок, прачечная, система видеонаблюдения.

В 2021 году в Рязанской области планируют создать ещё около одной тысячи дополнительных мест для дошкольников.