Грозный, , 13:31 — REGNUM В Чечне планируется решать проблему безработицы за счет создания тысяч новых рабочих мест. Преимущественно они будут создаваться в аграрном секторе экономики. К 2024 году за счет реализации инвестиционных проектов, в том числе в рамках государственных и региональных программ, должно появиться более 63 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр Чечни Муслим Хучиев.

По его словам, поручение разработать дорожную карту по снижению уровня безработицы и созданию новых рабочих мест отдал глава субъекта Рамзан Кадыров. План мероприятий разработан на период с 2020 по 2024 год, пишет ТАСС.

В нем также предусмотрено снижение уровня неформальной занятости. В настоящее время «в тени» остаются свыше 300 тыс. жителей региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в Чечне вырос до 20,6%. Безработные в этом субъекте ищут работу в среднем до девяти месяцев.

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