Москва, , 13:30 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается освободить спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб от ответственности за причинение ущерба и вреда здоровью в условиях крайней необходимости и оправданного риска, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

«Спасатели не подлежат привлечению к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственности за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, других спасателей или их гибель вследствие правомерных необходимых и достаточных действий или бездействия в условиях оправданного риска и (или) в состоянии крайней необходимости», — говорится в документе.

В целом вопрос о компенсациях в связи с причинением вреда имуществу находится в компетенции суда, уточнил замглавы МЧС Алексей Серко.

Кроме того, поправками закрепляется понятие оправданного риска; устанавливаются разграничения применения норм трудового законодательства в отношении спасателей, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ, а также устанавливаются ограничения привлечения к дисциплинарной ответственности и гражданско-правовой ответственности действующих в условиях оправданного риска и крайней необходимости руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасателей.

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