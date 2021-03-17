Архангельск, , 13:30 — REGNUM В Архангельской области за последние сутки коронавирус выявили у 91 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Лидер по суточному приросту заболевших — Архангельск, там инфекцию подтвердили у 33 человек. В Северодвинске коронавирус выявили у 15 человек, в Котласе — у 10. Среди заболевших есть жители Пинежского, Лешуконского и других районов области. Всего на лечении с COVID-19 находятся 3620 человек.

По данным правительства, с начла пандемии COVID-19 переболели 55 007 человек, 147 из них были признаны здоровыми накануне, 16 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, данные о смертности от COVID-19 в Архангельской области региональный минздрав сообщал в конце февраля — тогда в списке скончавшихся было более 800 человек.