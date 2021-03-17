Заинск, Татария, , 13:34 — REGNUM В Татарии сотрудники полиции установили подростков, причастных к поджогу памятника Воину-освободителю на бульваре Победы в Заинске. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управление МВД России.

Полицеский объезжали школы в Заинском районе с целью поиска подозреваемых. Причастных к поджогу детей установили сотрудники по делам несовершеннолетних. Самому младшему из подозреваемых — 9 лет, старшему — 11 лет.

Административные протоколы за неисполнение обязанностей составили на родителей детей по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Готовятся материалы для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

ИА REGNUM напоминает, вечером 16 марта на бульваре Победы в городе Заинске четверо несовершеннолетних — один мальчик и три девочки, жгли на вечном огне еловые ветки, а затем подожгли венок, находившийся рядом. После этого огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его.

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