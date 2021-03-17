Ташкент, , 13:29 — REGNUM По состоянию на 1 января 2021 года в Узбекистане было зарегистрировано 2,77 млн автомобилей физических лиц, сообщили в государственном комитете по статистике.

На 100 человек в республике приходится восемь автомобилей. В Ташкенте зарегистрировано 467 тыс. автомобилей, в Самаркандской области — 324 тыс., в Ферганской области — 277 тыс., в Ташкентской области — 263 тыс.

В Узбекистане зарегистрировано 638 тыс. автомобилей Nexia, Damas — 429 тыс., Matiz — 289 тыс., Lacetti — 283 тыс., Cobalt — 268 тыс.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Узбекистане было зарегистрировано 2,41 млн автомобилей. Таким образом, число автомобилей в 2020 году выросло на 14,8%.

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