Париж, , 13:33 — REGNUM В феврале 2021 года страны-участницы соглашения ОПЕК+ добывали 39,46 млн баррелей нефти за сутки (б/с), что на 0,6 млн б/с меньше по сравнению с январем, в результате чего сделка по сокращению нефтедобычи в феврале была выполнена на 112%, в то время как в январе только на 103%. Это 17 марта следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Вместе с тем, страны ОПЕК на 125% от плана выполнили соглашение, снизив нефтедобычу до 21,73 млн б/с в то время как страны не «ОПЕК» — на 89%, до 14,7 млн б/с.

При этом Саудовская Аравия в феврале добывала в день 8,14 млн б/с, что почти на 1 млн б/с меньше показателей января, а Россия, по информации МЭА, ежесуточно добывала 9,26 млн б/с и выполняла Венскую сделку на 93%.

Также, как считают эксперты МЭА, существенное сокращение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ приведет к резкому уменьшению нефтяных запасов во втором полугодии текущего года.

«Однако пока в танкерах и хранилищах еще достаточно запасов нефти, чтобы оптимально снабжать этим мировой рынок», — отмечается в сообщении МЭА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что котировки нефти Brent к середине недели 17 марта отошли от максимумов в районе $70 за баррель в район $68,40.