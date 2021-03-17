Москва, , 13:25 — REGNUM Следственный комитет России требует арестовать члена исполкома Олимпийского комитета РФ, президента Российской федерации прыжков в воду Алексея Власенко. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения в отношении Власенко А. В.», — сообщили в суде.

Отмечается, что он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи просят отправить его под арест до 16 мая. Более подробной информации не сообщается.

Напомним, Алексей Власенко является главой общероссийских спортивных федераций по синхронному плаванию, водному поло и прыжкам в воду.