Ростов-на-Дону, , 13:25 — REGNUM Дорожные службы переведены в режим готовности из-за надвигающейся на Ростовскую область непогоды. Об этом сообщает ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» 17 марта.

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В частности, на федеральные трассы пяти регионов РФ выйдут 513 единиц спецтехники. Дежурство дорожные службы будут нести в Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях, где синоптики прогнозируют снег с дождём, ветер до 15 метров в секунду при колебаниях температуры.

Число дорожных машин может быть скорректировано в зависимости от обстановки на транспортных артериях. Водителей призывают к строгому соблюдению правил дорожного движения.