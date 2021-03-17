Тирасполь, , 13:25 — REGNUM Глава Приднестровья Вадим Красносельский 17 марта поздравил участников Народного ополчения с 29-й годовщиной его создания. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте главы ПМР.

«Когда судьба нашей Республики и приднестровского народа находилась в опасности, рискуя собственными жизнями, вы дали героический отпор национал-экстремистам Молдовы. Мужественно отстояв свободу и независимость Приднестровья, вы защитили право своих детей и внуков на мирное будущее», — отметил Красносельский.

Как сообщает агентство «Новости Приднестровья», в Тирасполе и других городах ПМР представители властей и общественности почтили память ополченцев, которые погибли, защищая республику.

Напомним, указ о создании Народного ополчения Приднестровья был опубликован 17 марта 1992 года. В новое воинское формирование принимали лиц от 16 до 60 лет. После окончания боевых действий Народное ополчение не было расформировано. В настоящее время оно является резервом вооруженных сил ПМР.