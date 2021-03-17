Уфа, , 13:23 — REGNUM Сильные порывы ветра и снег с дождем ожидаются в Башкирии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что 17 марта ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Ночью 18 марта в регионе пройдет небольшой мокрый снег, температура воздуха может опуститься до — 12 °C, а днем столбик термометра может подняться до отметки +2°С. На дорогах ожидается гололед

19 марта в республике ожидается снег с дождем. Ночью температура воздуха может опуститься до — 10 °C, а днем может потеплеть до +3°С.

Сотрудники МЧС РФ по Башкирии рекомендуют жителям быть очень внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.