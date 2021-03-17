17 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Татьяна Стоянович, , 13:48 — REGNUM Результаты муниципальных выборов, прошедших в черногорском городе Никшич 14 марта, показывают, что партия президента Мило Джукановича почти полностью восстановилась после провала на парламентских выборах в августе 2020 года. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Мило Джуканович Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что на муниципальных выборах в Никшиче коалиция «Европейская команда Никшича» во главе с Демократической партией социалистов Мило Джукановича получила 40,4% голосов или 18 мандатов. Коалиция «За будущее Никшича» во главе с «Демократическим фронтом» — примерно 26% голосов (11 мандатов), коалиция «Мир — это наша нация» во главе с центристской партией «Демократы Черногории» — 23% голосов (10 мандатов), коалиция «Черным по белому», которую возглавляет партия URA вице-премьера Дритана Абазовича — всего 4,5% голосов и один мандат. Лидер «Демократического фронта» и председатель выборного штаба коалиции «За будущее Никшича» Андрия Мандич заявил о том, что он сформирует муниципальные власти в Никшиче вместе с коалицией «Мир — это наша нация» и со списком премьера Здравко Кривокапича .

«Никшич — это среда, где Сербская православная церковь имеет сильное влияние. Если Джуканович смог набрать в Никшиче 40% голосов, это только показывает, что он вместе с партиями национальных меньшинств имеет все шансы победить на новых парламентских выборах в стране», — полагает эксперт.

Город Никшич. Черногория Borisniksic

По мнению Мировича, на результат голосования в Никшиче повлияло несколько факторов. Первый из них — это полная зависимость нового черногорского правительства от мнения и инструкций дипломатических представительств некоторых западных стран в Подгорице, считает он.

«Прежде всего я имею в виду американское и британское посольства, благодаря которым в Черногории спустя семь месяцев после парламентских выборов государственное телевидение всё еще находится в руках Джукановича, а одиозный русофоб прокурор Катнич держится на своей должности. Министр иностранных дел и министр обороны — это тоже люди, которые вышли из партии Джукановича», — рассказал Мирович.

С другой стороны, «Демократический фронт» как самая сильная просербская партия открыто определилась в пользу сотрудничества с президентом Сербии Александром Вучичем, который непопулярен среди черногорских избирателей, отметил Мирович.

«Комбинация всех этих факторов привела к таким результатам, которые мы сегодня имеем в Никшиче. К тому же надо добавить, что Вучич изо дня в день работает над разжиганием конфликта между Сербской православной церковью и сербскими партиями в Черногории», — заявил эксперт.

Александр Вучич Predsednik.rs

Мирович полагает, что результаты муниципальных выборов в Никшиче в некотором смысле ставят под вопрос большую победу оппозиции на республиканских выборах в августе прошлого года.

«Это сигнал Сербской православной церкви в Черногории, «Демократическому фронту» как самой сильной просербской партии и «Демократам» как самой сильной партии, которая выступает против Джукановича, о том, что им надо сесть и договориться напрямую, без вмешательства Белграда или западных дипломатов. Настроение избирателей показывает, что в противном случае Джуканович будет укреплять свои позиции, а они будут терять популярность», — сказал Мирович.

При этом эксперт отметил, что «Демократический фронт» с 26% голосов и «Демократы» с 23% вместе имеют большинство в Никшиче и смогут сформировать муниципальные органы управления. Но, с другой стороны, то, что Джуканович набрал 40% голосов в центре черногорского православия, показывает, что он вместе со своими естественным союзниками — партиями национальных меньшинств — легко сможет отыграться на очередных парламентских выборах, добавил Деян Мирович.