Химки, Московская область, , 13:28 — REGNUM Роскосмос в апреле определит сроки запуска многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к Международной космической станции. Об этом генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил 17 марта журналистам.

«В апреле вам скажем [сроки]», — ответил Рогозин на вопрос, когда состоится запуск модуля.

Он пояснил, что 15 марта модуль поместили в вакуумную камеру и сроки запуска станут известны по окончании испытаний. Глава Роскосмоса добавил, что госкорпорация сомневается в возможности запустить «Науку» на орбиту в мае, хотя такое намерение остаётся в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, модуль «Наука» состыкуют со служебным модулем «Звезда». Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

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