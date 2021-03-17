Ижевск, , 13:20 — REGNUM Жилой в дом в поселке Машиностроителей, где минувшей ночью обрушилась кровля, будет отремонтирован после обследования кровли, конструкций и инженерных систем здания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По результатам обследования будет составлен план аварийно-восстановительных работ, определены сроки ремонта и источники финансирования.

В настоящее время в ближайшей школе организован пункт временного размещения для эвакуированных жителей дома — 46 человек, включая 10 детей. Однако большинство жителей временно отправились к родственникам.

Во временном жилье нуждаются 17 человек, им будет предоставлено жилье в маневренном фонде.

В мэрии отметили, что дом построен в 1960 году, аварийным не признан. Сейчас отключен от всех систем жизнеобеспечения.

В администрации города рекомендовали всем обслуживающим аналогичные дома управляющим компаниям проверить крыши и чердачные помещения, а также организовать очистку кровель от снега.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение кровли многоквартирного дома в посёлке Машиностроителей, 84 произошло в ночь с 16 на 17 марта. Проживающие в доме граждане не пострадали, была проведена эвакуация. По данному факту организована прокурорская проверка.

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