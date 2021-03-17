Томск, , 13:20 — REGNUM За последние сутки в Томской области выявлено 43 носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM 17 марта в оперативном штабе региона.

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За всё время в Томской области подтверждено 30 935 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 606 человек, в том числе 84 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в регионе коронавирус был выявлен у 33 человек, выздоровели 95 жителей области.

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