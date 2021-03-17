Казань, , 13:22 — REGNUM Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично контролирует расследование уголовного дела, возбужденного после уничтожения памятника Воину-Освободителю в Татарии. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Руководству республиканского следственного управления поручено доложить обо всех обстоятельствах преступления, в результате которого был уничтожен монумент на бульваре Победы в Заинске. Личность виновных устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России»). Вечером 16 марта на бульваре Победы в городе Заинске четверо несовершеннолетних — один мальчик и три девочки, жгли на вечном огне еловые ветки, а затем подожгли венок, находившийся рядом. После этого огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его.

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