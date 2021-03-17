Джакарта, , 13:18 — REGNUM Правительство Индонезии очень серьезно относится к сотрудничеству с Китаем по программам профессионального образования, сообщает Antara.

Атташе по вопросам образования и культуры посольства Индонезии в Пекине Яя Сутарья заявил, что успех экономического развития в Китае поддерживается системой профессионального образования.

«Китай объединяет промышленность с образованием. Существует 56 комитетов по надзору за профессиональным образованием и 1400 групп профессионального образования, в которых участвуют более 30 000 компаний-участников», — заявили в посольстве Индонезии в Китае.

Правительство Китая требует, чтобы все компании сотрудничали с учреждениями профессионального образования.

К настоящему времени в Китае насчитывается 11 700 единиц профессиональных учебных заведений, в которых обучается 26,9 млн студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты заявил о выделении бюджета в размере 1−2 млн индонезийских рупий на возведение религиозных сооружений.

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